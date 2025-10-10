 الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 7:24 م القاهرة
الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 7:06 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 7:06 م

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل كانت بصدد التحضير لأعمال "إرهابية" في الداخل اللبناني.

وقالت المديرية في بيان إنها "تمكنت من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت تحضر لأعمال إرهابية تشمل تفجيرات واغتيالات، وتم توقيف بعض أعضائها".

وأضاف البيان، أن التحقيقات أظهرت اعتراف أحد الموقوفين بمسئولية الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طالت مسئولين حزبيين في الجماعة الإسلامية.

وتابع البيان: "أجرت المديرية عملية تتبع عملية، أمنية وفنية دقيقة، أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، ساهمت في  إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات"، "وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستخدمة وتوقيف عدد من المتورطين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة".


