الدفاع الروسية: الجيشان الروسي والباكستاني يجريان مناورات دروجبا - 2025 المشتركة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن التدريبات الروسية الباكستانية المشتركة "دروجبا-2025" (الصداقة-2025) أُجريت في المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث تدربت القوات المسلحة لكلا البلدين على مكافحة الإرهاب.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم إجراء تمرين روسي باكستاني مشترك "دروجبا 2025" على أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة.

يشار إلى أنه خلال التدريبات، مارس عسكريون من القوات المسلحة للبلدين أعمالا مشتركة للوحدات لمكافحة الإرهاب الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت في أحد ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شارك في التدريبات نحو 200 عسكري، ويضم الجانب الروسي وحدات من القوات الخاصة من المنطقة العسكرية الجنوبية، التي تمتلك خبرة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وتجري مناورات "دروجبا" الروسية الباكستانية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين، في كل من روسيا وباكستان منذ عام 2016.