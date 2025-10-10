أكسيوس: ترامب قدّم ضمانات شخصية لحماس لضمان قبول اتفاق غزة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم ضمانات شخصية لحركة "حماس" بعدم السماح لإسرائيل بخرق اتفاق غزة أو استئناف العمليات العسكرية، ما ساهم في إقناع الحركة بقبول الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا صباح اليوم.

ونقل الموقع عن مسئولين أمريكيين أن ضمانات ترامب تضمنت تشكيل قوة مهام عسكرية تقودها الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار والتعامل مع أي انتهاكات محتملة.

وأوضح أحد المسئولين أن حماس بدأت تنظر إلى ملف الرهائن كعبء أكثر منه ورقة ضغط سياسية، وهو ما سهّل التوصل إلى تفاهمات جديدة.

وقبل سفر مبعوثَي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إلى مصر الثلاثاء الماضي، سأل ترامب صهره عن فرص نجاح الاتفاق، فأجاب كوشنر بثقة: "100 بالمئة"، مضيفًا: "لأننا لا نملك ترف الفشل".

وخلال اجتماعات القاهرة التي شارك فيها وسطاء من مصر وقطر وتركيا، نقل المبعوثان رسالة مباشرة من ترامب إلى حماس مفادها أنه ملتزم شخصيًا بتنفيذ جميع بنود الاتفاق وضمان استمراره.

وقال مسؤول أمريكي للموقع: "الثقة كانت منعدمة بين الأطراف، وأراد الرئيس أن يوضح أن الاتفاق يمثّل أولوية قصوى له، وأنه سيفرض حسن السلوك على الجميع".

وأشار التقرير إلى أن ترامب كان منخرطًا في المفاوضات بصورة شخصية، وأجرى ما لا يقل عن ثلاث مكالمات مع أطراف مختلفة لتأكيد التزامه وضماناته.

وتأتي هذه التحركات بعد أن كانت إسرائيل قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي، ما أثار شكوكًا حول مصداقية أي تفاهم جديد.

وبحسب "أكسيوس"، فقد تحقق التقدم الحاسم يوم الأربعاء، ليقتنع كوشنر وويتكوف مساء الخميس بأن الاتفاق بات جاهزًا للإعلان، وبعد وقت قصير أعلن ترامب الخبر عبر منصته "تروث سوشيال".