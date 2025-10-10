الحية: حماس تعتبر حرب غزة انتهت

قال القيادي بحركة حماس خليل الحية اليوم الخميس في كلمة متلفزة إن حماس تعتبر حرب غزة انتهت، مستشهدا بضمانات من الوسطاء.

وأشار الحية إلى أن الوفد الفلسطيني تلقى ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية على أن "الحرب انتهت تماما". يذكر أن الحية هو رئيس وفد التفاوض عن حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وذكر أن حماس "أعطت ردا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحقن الدماء"، مشيرا إلى الاتفاق المبني على خطة السلام الأمريكية.

وأضاف: "نؤكد أن تضحيات شعبنا لن تذهب سدى وأننا سنلتزم بوعدنا ولن نتخلى عن الحقوق الوطنية لشعبنا: في نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

وأكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق أنه تم توقيع اتفاق بشأن نقاط الاتفاق الرئيسية لإنهاء الصراع في غزة صباح اليوم، مما يمهد الطريق للمرحلة الأولى من المقترح الأمريكي.

وقالت المتحدثة الإسرائيلية للصحفيين: "وقعت جميع الأطراف المسودة النهائية للمرحلة الأولى صباح اليوم في مصر".

وذكر الحية أن حماس ستواصل العمل مع الفصائل الوطنية والإسلامية لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "لقد حققنا إنجازا ضخما الليلة الماضية في الشرق الأوسط، شيئا قال الناس إنه لن يحدث أبدا. لقد أنهينا الحرب في غزة، وحقا، وعلى مستوى أوسع بكثير، أحللنا السلام".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر منصة إكس: "لقد انتظرنا جميعا طويلا للغاية من أجل هذه اللحظة. والآن لا بد أن نجعلها تحدث فرقا حقيقيا".