الأمير هاري: تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ضمن القضايا الملحة

حذر الأمير هاري، دوق ساسكس، من تداعيات مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ووصفها بأنها "بين أكثر القضايا الملحة في عصرنا".

ويتحدث هاري وزوجته دوقة ساكس، ميجان ماركل، في حفل "بروجكت هيلثي مايندز" في نيويورك، حيث تلقيا جائزة لعملهما الإنساني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال الدوق، مستشهدا بأربعة آلاف أسرة، تتخذ إجراءا قانوني من خلال "مركز ضحايا التواصل الاجتماعي القانوني"، إن هناك حاجة لفعل المزيد لحماية الشباب من المخاطر الإلكتروني.

وقال هاري: "نحن مجتمعون هنا الليلة للتركيز على ما لايزال إحدى أكثر القضايا الملحة في عصرنا".

وتابع: "هناك أربعة آلاف قضية في شركة واحدة. وهذا الرقم لا يمثل إلا الآباء الذين تمكنوا من ربط حال ابنهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي".