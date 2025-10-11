نجم وسط ليون يرفض عرضا سعوديا مغريا من اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن النجم البلجيكي ماليك فوفانا، لاعب نادي ليون، رفض عرضًا ضخمًا من نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلًا الاستمرار في صفوف فريقه الفرنسي.

ووفقًا لما أورده موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، فإن فوفانا كان محط أنظار عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب نادي الاتحاد السعودي الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته نحو 40 مليون يورو للتعاقد معه.

إلا أن اللاعب الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، رفض فكرة الرحيل في الوقت الحالي، متمسكًا بالبقاء مع ليون لموسم إضافي على الأقل، من أجل تطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرة قبل خوض تجربة جديدة خارج فرنسا.

وانضم فوفانا إلى صفوف ليون في يناير 2024 قادمًا من نادي جينت البلجيكي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 17 مليون يورو، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق في الدوري الفرنسي بفضل سرعته ومهاراته العالية.

ويُعد قرار فوفانا بالبقاء مع ليون بمثابة ضربة قوية لنادي اتحاد جدة، الذي كان يسعى لتعزيز صفوفه بأسماء شابة أوروبية إلى جانب نجومه الحاليين مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي.