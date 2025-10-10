تونس ترحب باتفاق غزة وتطالب بتعجيل ادخال المساعدات الإنسانية

أعلنت تونس عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما دعت المجتمع الدولي إلى ضمان الإلتزام بالاتفاق وفك الحصار الإسرائيلي والتعجيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وحذرت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء الخميس من تكرار نقض الاتفاق.

وتتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار انسحابا تدريجيا للقوات الاسرائيلية من القطاع وإفراج حركة حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها، مقابل إفراج تل أبيب عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وجاء في بيان الخارجية التونسية أن تونس "تهيب بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في ضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة وفك الحصار عنها بشكل كامل والتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحصول فورا على المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يرسخ مقومات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته".

وطالبت تونس بملاحقة المسؤولين على "جرائم الإبادة". كما أعلنت "رفضها القاطع لكل المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه وتصفية قضيته العادلة".