كل ما تحتاج معرفته عن زيارة ترامب التاريخية إلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيصل إلى مطار بن جوريون، يوم الإثنين، الساعة 9:20 صباحًا عشية عيد (سيمحات توراه)، حيث سيتم استقباله ثم سيلقي كلمة في الكنيست".

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "بعد خطابه في الكنيست. سيغادر دون أي اجتماعات أو مراسم خاصة"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وسادت حالة من التأهب والترقب في إسرائيل قبيل زيارة ترامب، نظرًا لمساهمته في التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك من جانب عائلات الأسرى.

وكتبت عائلات الأسرى إليه الليلة الماضية في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي، تتضمن دعوة لإلقاء كلمة في ساحة الرهائن "هاتوفيم": "سيكون شرفًا لنا أن توافق على لقائنا خلال زيارتك القادمة لإسرائيل. قد يكون هذا أحد أكبر مظاهر الدعم في تاريخ إسرائيل لصديق وحليف".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب، للصحفيين في واشنطن: "أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدا".

وأضاف: "سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر، حيث سيكون هناك توقيع الاتفاق بشكل رسمي".