بعثة الأمم المتحدة بالعراق تطالب قوات الأمن بضبط النفس تجاه المتظاهرين

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طالبت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قوات الأمن بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وشددت البعثة الأممية ، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، اليوم الأحد ، على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور، مطالبة في الوقت ذاته بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

ووجهت نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن ومحاربة الفساد.

وأشارت البعثة إلى ضرورة عدم تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية، مؤكدة ضرورة حظر أي سلاح خارج إطار الدولة.