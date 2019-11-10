ضرب الإعصار «بلبل» بنجلاديش، اليوم، وتسبب فى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص وألحق أضرارا مادية بالمنازل.

واستمرت عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة والمعرضة للخطر، الأمر الذى حد من سقوط المزيد من الضحايا.

وقال مسئولون فى بنجلاديش إن «الإعصار بلبل» وصل إلى البلاد خلال الليل، وتسبب بمقتل شخصين، أحدهما صياد يبلغ من العمر 60 عاما، والآخر امرأة تبلغ من العمر 52 عاما سقطت الأشجار على منزليهما.

وأضاف المسئولون أن «الأسوأ قد ولى»، لكنهم أوضحوا أن عشرات الأشخاص أُصيبوا، ولحقت أضرار بالعديد من المنازل، مشيرين إلى أن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة فى مخيمات جنوب شرقى بنجلاديش تئوى مئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

إلى ذلك، احتشد نحو مليونى شخص، من 13 منطقة ساحلية فى البلاد، فى نحو 5500 ملجأ منذ مساء أمس.

يشار إلى أن سرعة الرياح أثناء عبور الإعصار «بلبل» وصلت إلى ما بين 100 و120 كيلومترا فى الساعة، لكنها تراجعت لاحقا إلى ما بين 70 و80 كيلومترا فى الساعة، فيما غمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

من جهته، قال وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة إنعام الرحمن، لوكالة «رويترز»، إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم من السياح المحليين، محاصرين على جزيرة سان مارتن فى منطقة كوكس بازار.

وأضاف الوزير، فى إشارة إلى نظام تحذير من العواصف: «مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا». وتسبب الإعصار فى هطول أمطار غزيرة ومتواصلة فى جميع أنحاء البلاد.