 وزير التجارة التونسي: مباحثاتي في الصين تناولت سبل تقليص العجز التجاري - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2019 11:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

وزير التجارة التونسي: مباحثاتي في الصين تناولت سبل تقليص العجز التجاري

أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:34 م

أكد وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، أن زيارته الأخيرة للصين تناولت سبل تقليص العجز في الميزان التجاري مع هذا البلد، باعتبار أن الصين سوق مهمة لبلاده خاصة على مستوى الاستهلاك.

وقال الباهي - في تصريح إذاعي اليوم الأحد - إنه اجتمع بمسئولين صينيين، وبحث معهم مسألة عجز الميزان التجاري وسبل تقليص هذا العجز، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه عبر بوابة دعم الإستثمارات الصينية في تونس.

يشار الى أن الباهي ترأس الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية للصالون الدولي للواردات بالصين والذي أقيم في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك