وزير التجارة التونسي: مباحثاتي في الصين تناولت سبل تقليص العجز التجاري

أكد وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، أن زيارته الأخيرة للصين تناولت سبل تقليص العجز في الميزان التجاري مع هذا البلد، باعتبار أن الصين سوق مهمة لبلاده خاصة على مستوى الاستهلاك.

وقال الباهي - في تصريح إذاعي اليوم الأحد - إنه اجتمع بمسئولين صينيين، وبحث معهم مسألة عجز الميزان التجاري وسبل تقليص هذا العجز، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه عبر بوابة دعم الإستثمارات الصينية في تونس.

يشار الى أن الباهي ترأس الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية للصالون الدولي للواردات بالصين والذي أقيم في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.