أستراليا تستعد لمواجهة مزيد من حرائق الغابات

تستعد أستراليا لمواجهة أسبوع آخر من الحرائق المدمرة، وذلك عقب أن حذرت خدمات الإغاثة من أن الأحوال الجوية قد تؤدي لتأجيج حرائق الغابات.

وكان 3 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم واحترق أكثر من 150 منزلا إثر اندلاع حرائق الغابات غير المسبوقة في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه على الرغم من أن الطقس الأكثر برودة أدى لتخفيف الضغط اليوم الأحد، تتوقع السلطات تدهور الوضع بعد غد الثلاثاء، حيث ستشهد الولاية طقسا حارا وعاصفا.

وقال جلاديز بيريجيكلان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي اليوم: "الأحوال الجوية تبدو صعبة"، مضيفا: "نحن نعد أنفسنا".

وتوقع قطاع الإطفاء أنه بحلول الثلاثاء المقبل سيواجه قطاع عريض من الولاية خطر حرائق شديدة، بما في ذلك ضواحي سيدني.

وتأتي هذه الحرائق، التي تعد شدتها غير مسبوقة، في ظل انقسامات متزايدة بشأن سياسة التغير المناخي في استراليا.

وتجنب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال زيارته للمناطق المتضررة اليوم، الإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور التغير المناخي في هذه الحرائق، قائلا إنه يركز على إيصال المساعدات الفورية للمتضررين.