رئيس «المصرية للمطارات» يكشف تفاصيل إنقاذ الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ

قال الكابتن طيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن ما جرى -أمس السبت- بمطار شرم الشيخ، من التعامل مع الحريق الذي اندلع بأحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153، بسبب مشكلة في خرطوم هيدروليك، جاء نتيجة تدريب وتعاون بين جميع العاملين بالمطارات المصرية، والمتابعة المستمرة على مدار اللحظة.

وأضاف "النشار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن رجال الخدمة الأرضية لاحظوا اشتعال النيران في عجلة الطائرة، وأعطوا إشارات لكابتن الطائرة، وانتظروا لمدة 50 ثانية لإيقاف محرك الطائرة، وعلى الفور تحركوا بطفايات الحريق لإطفاء الحريق المشتعل بالعجلة اليسرى للطائرة.

وشدد، على أن كاميرات المراقبة لاحظت اشتعال الحريق بالطائرة، وتواصلت مع رجال الخدمة الأرضية الذين تحركوا على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ للتعامل مع الواقعة.

وتابع، أن هذا يتم بناءًا على توجيهات من وزير الطيران ومتابعة دقيقة منه، مشددًا على أن الجميع يبذل مجهود بحب لبلده؛ لتكون مصر فوق الجميع.