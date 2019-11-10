توقعات بخفض «المركزى» سعر الفائدة للمرة الرابعة بعد تراجع التضخم

تقرير: صافى الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك يرتفع إلى 5.2 مليار دولار

توقع عدد من محللى بنوك الاستثمار أن يتجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل للمرة الرابعة هذا العام، بنسبة تتراوح بين 0.5 و1.5 نقطة مئوية، على إثر تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2010.

وتراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من 2018 والذى سجل فيه 17.5%، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء السبت الماضى.

قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن أرقام التضخم السنوى للحضر تراجعت لـ3.1% وجاءت أقل من توقعاتنا البالغة 3.5%، «انخفاض التضخم يتيح الفرصة للبنك المركزى، لعملية التيسير النقدى للمرة الرابعة هذا العام بنحو 1% فى اجتماع نوفمبر».

كان البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% فى فبراير و1% شهر سبتمبر الماضى، و1.5% فى أغسطس، وبهذا يكون البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 3.5% منذ بداية العام الحالى، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، كما خفض البنك أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 13.75%.

وتوقع هانى توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار، أن يخفض البنك أسعار الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل ما بين 1 و1.5 نقطة مئوية، «وذلك استمرارا لتراجع معدلات التضخم فى مستويات تأتى ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى والبالغ 9%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من عام 2020».

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، بخفض أسعار الفائدة بقيمة 0.5 نقطة مئوية فى اجتماعها المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك بشركة اتش سى، إن العالم يشهد حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدى، حيث قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر الماضى، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%ــ1.5% كما قامت تركيا أيضا بخفض الفائدة 250 نقطة أساس الشهر الماضى.

واتجه عدد من البنوك المركزية بالدول العربية عقب قرار خفض أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، لخفض تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة هذا العام، حيث قامت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، التى تربط عملاتها بالدولار الأمريكى، إلى خفض أسعار الفائدة هى الأخرى، كما خفضت الكويت، وقطر الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية.

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن، لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، بالرغم من أن التضخم الشهرى فى ديسمبر هو الأعلى، والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظرا للتأثر السلبى بسنة الأساس.

وبحسب التقرير، بلغ صافى الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بـ3.7 مليار دولار فى أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية فى الاقتصاد، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.