واصل ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري المدافع الفلسطيني محمد صالح وحارس المرمى أحمد بوسكا البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة هشام مصطفى طبيب الفريق وبمتابعة أحمد سامح أخصائي التأهيل البدني .

يذكر أن ثنائي المصري قد أجريا عملية الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر وخضعا بعدها لفترة نقاهة قبل البدء في تنفيذ البرامج التأهيلي الذى قارب على الانتهاء ومن ثم الانتظام في التدريبات مع الفريق خلال الأيام القادمة لمحاولة المشاركة في مسيرة المباريات المحلية والافريقية .

وكان فريق المصري قد تأهل لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بعد الفوز على كوت دى أور بطل سيشل في مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف للاشئ وبهدفين دون رد .