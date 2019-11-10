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أكد سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة الإسباني، على أهمية وجود ليونيل ميسي في الفريق الكتالوني، ودوره المؤثر، بعد قيادته للبلوجرانا للفوز على سيلتا فيجو بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة 13 لليجا.

وقال بوسكيتس عقب المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعرف جيدا أننا عدم فوزنا سيزيد الشكوك، ونحن نلعب في أفضل فريق في العالم".

وتابع "الانتقادات موجودة، يمكن أن تخسر أو تتعادل ولكن لا يوجد أزمة، أحيانا تلعب بشكل سيء وتفوز، وأحيانا أخرى تلعب جيدا وتخسر".

وواصل "سعيد بأنني سجلت هدفا لأنني لم أسجل منذ وقت طويل، ولكن الأهم هو الفوز بعد التعثر ضد ليفانتي وفي دوري الأبطال".

وأتم "كان علينا الذهاب للتوقف الدولي بهدوء، ووجود ميسي أفضل لاعب في العالم وأفضل منذ للركلات الحرة يمنحنا دائما ميزة".

وأضاف بوسكيتس: "لقد كان يتحسن شيئا فشيئا وكان الأمر صعبَا، أكرر وجوده هو ميزة كبيرة للغاية".

واستفاق برشلونة بعد هزيمته 1-3 على أرض ليفانتي في الجولة الماضية، وتعادله 0-0 أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

ليعود أبناء كتالونيا إلى الصدارة سريعا بعد أن فقدها لمدة ساعتين، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد، ومتفوقا عليه بفارق الأهداف.