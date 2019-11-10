بالصور- المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لغانا

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اختتم المنتخب الوطني الأوليمبي تدريباته مساء اليوم الأحد، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في الثامنة من مساء الأثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمباريات بطولة كأس إفريقيا.

وشمل المران جلسة مطولة بين المدير الفني شوقي غريب واللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وضرورة التأهل من خلالها للدور الثاني.

كما اشتمل التدريب على وحدات خفيفة للنزول بالحمل البدني وبعض الجمل الخططية.