 بالصور- المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لغانا - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2019 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

بالصور- المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لغانا

نديم ناجي
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 8:05 م

اختتم المنتخب الوطني الأوليمبي تدريباته مساء اليوم الأحد، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة غانا في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغاني في الثامنة من مساء الأثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمباريات بطولة كأس إفريقيا.

وشمل المران جلسة مطولة بين المدير الفني شوقي غريب واللاعبين للحديث عن أهمية المباراة وضرورة التأهل من خلالها للدور الثاني.

كما اشتمل التدريب على وحدات خفيفة للنزول بالحمل البدني وبعض الجمل الخططية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك