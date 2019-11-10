«مسرح ملكي» و«فن حركي» و«نزهة مع الأشباح»

أشياء تعرفها لأول مرة عن مسقط رأس شاعر آفون



تتميز مدينة «ستراتفورد أبون آفون» بكونها مسقط رأس الشاعر والكاتب المسرحي والمؤلف البريطاني وليام شكسبير، وقد شهدت مراحل عدة من تطور حياته وشعره. ويوجد بها العديد من المزارات السياحية المميزة والعجيبة، كما يوجد بها حتى الآن 5 منازل تابعة لشكسبير، صامدة رغم مرور 4 قرون على وفاته باستثناء واحد منها فقط، ويمثل كل منها حقبة في حياة شكسبير، وجميعها تحمل عبق التاريخ الإنجليزي، وروح شاعر أفون.

وتتمتع المنازل جميعها بوجود معارض دائمة تذكر بأعمال الكاتب ومكتبات تضم بعض أعماله.

• «مسقط رأس شكسبير»

هو المنزل الذي ولد فيه الشاعر الإنجليزي، والذي يقصده «حجاج الأدب» حتى الآن من كل حدب وصوب، كان جون شكسبير(والد شكسبير) صانعًا للقفازات، وتاجرًا لأصواف الأغنام، وكان المنزل ف البداية مقسمًا إلى جزئين من أجل إتاحة مكان للأب حتى ينجز عمله، وقد تم بناء المبنى في القرن ال16 على طراز الأكواخ المدعمة بالأعمدة الخشبية، ويضم مكتبة ومجموعة من الوثائق والمتعلقات الخاصة بشكسبير، قد قام القائمون على المكان بزراعة بعض الأزهار من نفس النوع الذي كان موجودًا في زمن شكسبير حول المنزل.

• «كوخ آن هاثاواي»

منزل خشبي كانت تسكن به زوجة شكسبير، آن هاثاوي، وهي طفلة في قرية شوتيري على بعد 1.6 كم من ستراتفورد أبون آفون، ولا زال المنزل متمتعًا بحدائقه الجميلة ومفروشاته الأصلية.

• «هولز كروفت»

وهو المنزل الذي عاشت فيه ابنة شكسبير، سوزانا، مع زوجها الطبيب جون هول الذي درس في جامعة كامبريدج، في الفترة ما بين عامي 1613 و 1616، وقد رزق الزوجان بطفلة واحدة هي إليزابيث، وتركا المنزل بعد وفاة شكسبير.

• «مزرعة ماري آردن»

وهي المنزل السابق لماري آردن، والدة شكسبير، والتي تغير اسمها بعد الزواج لماري شيكسبير، وهناك عدة أنشطة يستطيع الزوار القيام بها في المزرعة مثل تجربة أدوات الحدادة ومسابقات صيد الصقور وإطعام الحيوانات وصنع المشغولات اليدوية.

• «بيت شكسبير الجديد»

وهو المنزل الذي انتقل إليه شيكسبير مع عائلته عام 1597 ، وكتب فيه معظم أعماله الأخيرة مثل مسرحية العاصفة وظل به حتى توفى فيه عام 1616، ومع الأسف فقد تهدم المنزل عام 1759، إلا أن هناك معرض تخيلي بالمكان للبيت يحاكي وجوده قديمًا، ويعكس علاقة المكان بالمنازل المجاورة مثل مدرسة الملك إدوارد السادس، وكنيسة

«جيلد» التي كان يرتادها شيكسبير أيام الآحاد وهو صغير.

وبجانب منازل شكسبير الخمسة، فالمدينة تعد أحد أهم المزارات السياحية، حيث تضم ثلاثة مسارح ملكية لشكسبير؛ تُعرض عليها مسرحياته وغيره من الكتاب المعاصرين له.، كما تضم متحف الفن والتصميم، الذي يحوي رسومات من عدة فنانين حول العالم، ومنحوتات تفاعلية أو ما يعرف باسم «الفن الحركي» مثل التصميات ثلاثية الأبعاد للوجوه أو الطيور والحيوانات التي تكون في بعض الأحيان آلية.، وكذلك تضم «مزرعة الفراشات» وهي تحوي أنماطًا نادرة من الفراشات التي تطير بحرية بين الزوار، وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والشلالات.، فضلًا عن «نزهة الأشباح»، وهي نزهة على الأقدام يتم تنظيمها مساء يوم السبت من كل أسبوع، ويصحب الزوار فيها أحد المدربين المحترفين أو الممثلين ويقوم بإطلاعهم فيها على التاريخ الميتافيزيقي الساحر للمدينة؛ كقصص الأشباح والبيوت المسكونة والساحرات.