 مركز تنمية المواهب يشارك بحفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية - بوابة الشروق
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مركز تنمية المواهب يشارك بحفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية


نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:30 م

شارك مركز تنمية المواهب بحفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الـ٢٨لمهرجان لمهرجان الموسيقى العربية.

وقدم مركز تنمية المواهب خلال الحفل طلاب فصل الموسيقى العربية مجموعة من أغاني التراث تحت قيادة المايسترو محمد عبد الستار.

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