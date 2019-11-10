مركز تنمية المواهب يشارك بحفل غنائي في مهرجان الموسيقى العربية

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شارك مركز تنمية المواهب بحفل غنائي على هامش فعاليات الدورة الـ٢٨لمهرجان لمهرجان الموسيقى العربية.
وقدم مركز تنمية المواهب خلال الحفل طلاب فصل الموسيقى العربية مجموعة من أغاني التراث تحت قيادة المايسترو محمد عبد الستار.