تحيي المطربة مروة ناجي، مساء اليوم، الفاصل الغنائي الثاني ضمن فاعليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 28، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتشدو ناجي خلال الحفل بباقة من أغنيات الزمن الجميل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.

وطرحت ناجي مؤخرًا كليب أحدث أغنياتها "حبيت من قلبي"، وهي كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع عادل عايش، والكليب إخراج فادي حداد.

يشار إلى أن الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة قبل الماضية، وتضمنت تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذى أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقى يحييها 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.