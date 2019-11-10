رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات الإنتاجية تمهيدا لطرحها بالأسواق

تفقد رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي يرافقه عدد من عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام والمسئولين، عددا من المشروعات الإنتاجية داخل مزرعة الجامعة.

وقال رئيس جامعة العريش- في تصريح اليوم الأحد- إنه قام بجولة تفقدية لمشروعات (الأحواض السمكية، والأرانب، والسمان، والدواجن)، مشيرا إلى قيام الجامعة بتجهيز عدد من منافذ البيع لطرح منتجات الجامعة على المواطنين بأسعار تناسب جميع الأسر وبأقل من سعر السوق المحلي.

وأكد أن الجامعة تعد جزءا داعما في توفير المواد الغذائية لأهالي المحافظة؛ انطلاقا من دور الجامعة في خدمة البيئة.