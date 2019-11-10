مروة ناجى تهدي مشاركتها بمهرجان الموسيقى للموسيقار جمال سلامة

أهدت المطربة مروة ناجي مشاركتها في الليلة العاشرة من ليالي مهرجان الموسيقى العربيه الـ٢٨ إلى الموسيقار جمال سلامة و تمنت له الشفاء العاجل.

وغنت «ناجي» من ألحان سلامة «مش هتنازل عنك أبدا» و«ساعات ساعات» و«قال جاني بعد يومين» و«الله الله ع المستقبل».