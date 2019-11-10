 مروة ناجى تهدي مشاركتها بمهرجان الموسيقى للموسيقار جمال سلامة - بوابة الشروق
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مروة ناجى تهدي مشاركتها بمهرجان الموسيقى للموسيقار جمال سلامة


نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:31 م

أهدت المطربة مروة ناجي مشاركتها في الليلة العاشرة من ليالي مهرجان الموسيقى العربيه الـ٢٨ إلى الموسيقار جمال سلامة و تمنت له الشفاء العاجل.

وغنت «ناجي» من ألحان سلامة «مش هتنازل عنك أبدا» و«ساعات ساعات» و«قال جاني بعد يومين» و«الله الله ع المستقبل».

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