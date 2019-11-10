احتفالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف؛ وذلك في إطار دور المتحف لرفع الوعي الأثري لدى الشعب المصري وأهمية التراث المصري.

وأشار المشرف العام على المتحف الدكتور أحمد الشربيني - في تصريح اليوم - إلى أن الاحتفالية شملت ورش تعليمية للأطفال قام بها فريق القسم التعليمي بالمتحف، تحت إشراف عزة رزق رئيس القسم، وعرضا فنيا غنائيا قامت به فرقة الإنشاد الديني التابعة لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى محاضرتين عن تاريخ وتطور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأشكاله عبر العصور الإسلامية المختلفة.

وأوضح أن المحاضرة الأولي كانت عن آراء العلماء والدعاة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حاضر فيها الدكتور عبد الرحيم خلف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان حيث عرض قصة وتطور الاحتفال بالمولد وأشكاله منذ بداية العصر الفاطمي وحكاية عروس وحصان المولد التي بدأت تظهر منذ عهد الخليفة الفاطمي (الحاكم بأمر الله) وإقامة مآدب الطعام للفقراء وتوزيع الحلوى عليهم.

وأضاف الشربيني أن المحاضرة الثانية تحدث فيها الدكتور خالد متولي رئيس قسم الفنون بأكاديمية الفنون عن أشكال الاحتفال بالمولد النبوي في التراث الشعبي وخاصة في الواحات والأقاليم.

ولفت إلى أنه تم على هامش الاحتفالية تنظيم جولات إرشادية للزوار لتعريفهم بالمتحف وأهدافه وأنشطته المختلفة رافقهم خلالها كبير الأمناء بالمتحف محروس الصناديدي.