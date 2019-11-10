الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي في دوري الجمهورية

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تعادل فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي بهدفين لكل منهما في القمة التي جمعتهما اليوم الأحد لحساب الأسبوع الـ11 لمسابقة دوري الجمهورية.

هدفا الإسماعيلي سجلهما الهداف الواعد حازم مرسي فيما سجل للأهلي محمد شكري وصالح نصر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق للنقطة الـ22 في المركز الثالث كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ27 في المركز الأول.

شهدت المباراة حضور تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس إدارة الإسماعيلي ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب أحمد بزان المدير التنفيذي للنادي.

بدأ الاسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم ..

حارس مرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمود البدري ، محمد نصر ، محمد عمار ، عمر هنيدي

خط الوسط: محمد الضرف ، محمد مصيلحي ، محمد سليمان ، إبراهيم حسن ، محمود عبد الله.

خط الهجوم: حازم مرسى

قبل أن يشارك في الشوط الثاني كل من إسلام فراج، عصام مرزوق، أحمد فتحي كاستيلو من مقاعد البدلاء.