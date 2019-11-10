الأطباء: النقيب لم يوافق على النظام الجديد بعكس كل التصريحات المثارة من وزارة الصحة

- إذا كان كل المكتوب على الفيسبوك هو أن هكلف الأطباء على الفيسبوك، ده كلام غريب أوي

نفى الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، ما أثارته وزارة الصحة بشأن موافقة حسن خيري، نقيب الأطباء، على النظام الجديد لتكليف الأطباء تحت مسمى «مكلف متدرب بالزمالة المصرية».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس السبت، إن نقيب الأطباء لم يوافق على النظام الجديد بعكس كل التصريحات المثارة من وزارة الصحة، لافتًا إلى طلب «خيري» النظام مكتوب لمناقشته وتحديد الإيجابيات والسلبيات من أجل علاجها.

وأوضح أن الأطباء لا يعترضون على التكليف، وإنما المشكلة عمل نظام جديد للتكليف يجمع التخصص مع الدراسة العلمية بدون توضيح، معقبًا: «عند الدخول على وظيفة جديدة يجب معرفة الحقوق والواجبات، بنظام مكتوب لتوضيحه من أوله وآخره، إذا كان كل المكتوب على الفيسبوك، هو أن هكلف الأطباء على الفيسبوك، ده كلام غريب أوي».

وأشار إلى أن النقابة طلبت عقد لقاء مع وزارة الصحة للإجابة عن بعض التساؤلات عن النظام الجديد، وعدم تلقيهم رد من الوزارة حتى الآن، مردفًا: «لكن مفيش حاجة الدكاترة تدخل وتسجل بعد كده نشوف النظام فيه سلبيات ولا لا، ده نظام مؤثر على المنظومة الصحية كلها».