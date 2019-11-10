مستشارة ألمانيا: يتعين على الأوروبيين تحمل المزيد من المسؤولية داخل الناتو

في أعقاب انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية التحالف العسكري، وشددت على أنه يتعين على الأوروبيين تحمل المزيد من المسؤولية.

وقالت ميركل اليوم الأحد في رسالتها الأسبوعية المصورة: "الناتو، التحالف عبر الأطلسي، يعد الدعامة المحورية لدفاعنا... ولكن من الواضح دائما أنه يتعين علينا، نحن الأوروبيين، الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، تحمل المزيد من المسؤولية مستقبلا".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى ما يسمى بالتعاون المنظم لأغلب دول الاتحاد الأوروبي في مجال سياسة الدفاع وكذلك في التطوير المشترك لأنظمة الأسلحة، كي يتسنى لها توحيد القوى والعمل بشكل أكثر فاعلية، وقالت ميركل: "ألمانيا وفرنسا في طليعة التطوير".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور ألمانيا اليوم الأحد، وصف حلف الأطلسي في تصريحات الأسبوع الماضي بأنه "ميت دماغيا".

وقال ماكرون إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الناتو والولايات المتحدة الأمريكية عند اتخاذ قرارات استراتيجية، داعيا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا وحذر من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا يعول عليه.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت تصريحات ماكرون في وقت سابق.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي مع المستشارة الألمانية ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مساء اليوم الأحد لتناول العشاء في قصر "بيلفو" الرئاسي.