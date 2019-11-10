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فتح شارع الهرم بعد إغلاقه 3 أيام

شارع الهرم
شارع الهرم
مصطفى أمير
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 10:02 ص

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح شارع الهرم، صباح اليوم الأحد، بعد إغلاقه جزئيًا في الاتجاهين منذ صباح الجمعة؛ بسبب أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وانتظمت حركة السيارات في الاتجاهين بالشارع.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بإجراء تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالاتجاهين.

كما نسقّت إدارة المرور مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

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