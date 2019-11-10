تحدث الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتسجيل أحد أهداف فريقه، أمام إيبار، مساء أمس السبت.

قدم فريق ريال مدريد مباراة كاملة للغاية أمام إيبار وحقق انتصارًا عريضًا بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال "فالفيردي" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «بالتأكيد أنا أشعر بالسعادة عندما نحقق الفوز، لقد أتينا بحثًا عن هذا واستطعنا تحقيقه، وتسجيل الهدف كان إضافة لي في نهاية اللقاء، لقد حققنا الفوز وهذا هو الأكثر أهمية، لقد ضغطنا على الخصم كما كان يرغب المدرب».

وعما إذا كان لقاء اليوم هو الأفضل في الموسم الجاري، فتابع: «لقد لعبنا العديد من المباريات الجيدة وحققنا نتيجة كبيرة، ولكن لا زالت هناك العديد من الأمور لتطويرها، ويجب علينا أن نواصل العمل فلا زالت هناك الكثير من المباريات، يجب علينا أن نواصل على هذا الخط».

وأضاف: «الجميع يبحث دائمًا عن الفوز، وعندما تخسر فإنك تركز أكثر في الأخطاء وفي إصلاح الأمور الخاطئة، لقد غيرنا العديد من الأمور الذي طلبها منا المدير الفني».

وأما بالنسبة إلى حالة الانتظار الذي عاشها لتسجيل هدف اليوم، فأردف: «لقد انتظرت هذا الهدف كثيرًا ولهذا كان هدفًا مميزًا بالنسبة لي، كان الأمر بمثابة شوكة في حلقي وكلفني التغلب عليه الكثير، ولكن الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز ومواصلة حصد الانتصارات».

وفيما يتعلق بأهميته مع الفريق وإذا ما كان بمثابة الصفقة الأبرز بالنسبة إلى ريال مدريد بعد فشل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، فأنهى تصريحاته قائلًا: «لا، أنا أشعر بأنني أحد لاعبي الفريق فقط، لقد منحني الجهاز الفني والنادي الثقة ولا أشعر بأنني أبرز صفقة أو شيء آخر، لازلت أشعر بأنني نفس الشخص عند لحظة وصولي إلى هنا، لازلت أنا فيديريكو فالفيردي وسأحاول تقديم أفضل ما لدي».