أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار برباعية نظيفة ضد مواجهة إيبار، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات عقب المباراة، والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: «لدينا أحاسيس جيدة للغاية تجاه الأداء والنتيجة لأن هذا الملعب ليس سهلًا، فالفرق التي تأتي للعب هنا تمر بمباراة ووقت سيئ، ولكننا بدأنا اللقاء بشكلٍ جيد للغاية وسيطرنا على الكرة، لقد غيرنا اللعب من جانب إلى آخر وقدمنا مباراة كاملة».

وتابع: «يعتمد الخصم على طريقة لعب مباشرة وبصفة خاصة على ملعبه وأمام جمهوره، ولكننا سيطرنا على المباراة بشكلٍ جيد للغاية، وإذا ما تمكنت من الحفاظ على نظافة شباكك فستسيطر على اللقاء ونتيجته وأداء الفريق».

وأما بالنسبة إلى الحفاظ على نظافة شباك الفريق، فأضاف: «الدفاع مسؤولية الجميع، كانت مباراة صعبة والحفاظ على نظافة الشباك ليست مسؤولية تيبو كورتوا والخط الدفاعي فقط، ولكنها مسؤولية كريم بنزيما وإيدين هازارد ولوكاس أيضًا.. نحن نقدم أداءً جيدًا ويجب علينا أن نواصل على هذا النحو».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «أنا سعيد من أجل الجميع لأنهم على دراية بأنهم قادرون على منح الفريق الفائدة، لقد كان ينقص فالفيردي فقط تسجيل الأهداف، وها قد حققه اليوم ولهذا أنا سعيد من أجله ومن أجل ريال مدريد».