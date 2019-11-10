«علي بابا» الصينية تتوقع مبيعات بـ 31 مليار دولار في «يوم العزاب»

تتوقع شركة "علي بابا" الصينية العملاقة تحقيق مبيعات بقيمة 31 مليار دولار خلال "يوم العزاب".

وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 114 مليار يوان (16.3 مليار دولار) بعد أقل من 90 دقيقة من انطلاق الحدث الذي يستمر 24 ساعة.

يشار إلى أن "يوم العزاب" هو أكبر مهرجان تسوق في العالم.

ويتم تحديد يوم 11/11 من كل عام لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج، حيث بدأ الاحتفال بعيد العزاب اليوم الأحد بإقامة حفل كبير تم بثه عبر التلفزيون.

وكانت على بابا قد سجلت العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار في يوم العزاب.