فودة: لولا براعة العاملين في مطار شرم الشيخ لتحول الحريق بالطائرة الأوكرانية لكارثة

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر، للعاملين بمطار شرم الشيخ الدولي؛ لتعاملهم باحترافية مع اندلاع حريق في طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم "SQP7153"، قائلا: "لولا تعاملهم ببراعة مع الموقف لتحول إلى كارثة".

وقال المحافظ إن فريق العمل استطاع السيطرة على الحريق في خلال 45 ثانية، وهذا دليل على اليقظة والاستعداد المستمر للتعامل مع حالات الطوارئ.

كان مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني صرح بتعرض طائرة تابعة لشركة "سكاي آب" الأوكرانية، بعد هبوطها في مطار شرم الشيخ، لنشوب حريق في إحدى طائراتها؛ نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة؛ مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأوضح المصدر أن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تعامل بأقصى سرعة لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة خلال 45 ثانية، كما جرى إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كل إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ في مطار شرم الشيخ، على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

فيما تقدمت وكالة "نيو ستار" التابع لها الطائرة طراز (B738)، بالشكر لرجال محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية، على حسن تصرفهم وبسالتهم ومهنيتهم في التعامل مع الحريق.