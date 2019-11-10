«صحة الإسكندرية» تشن مبادرة «رد المعروف» لرعاية كبار السن

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد انطلاق مبادرة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لرعاية كبار السن تحت مسمى "رد المعروف"، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، وبمشاركة كليتى الطب و التمريض بجامعة الاسكندرية، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزراة أن هذدف المبادرة هو الحفاظ على صحة مواطنينا من كبار السن وتحسين نوعية حياتهم على ان يتم ذلك من خلال: تطبيق خدمات صحية شاملة ومتكاملة وقائية وعلاجية وتأهيليلة، والتركيز على تطبيق الرعاية الأولية.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل عيادة صحة المسنين بوحدة طب الأسرة بسان ستيفانو ، وعقد عدد من القوافل الطبية تتوجه إلى دور المسنين بالتعاون مع كليتي الطب والتمريض، علاوة على التنسيق بين مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتفعيل منظومة إحالة لحالات التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي تم عقدها بقاعة المؤتمرات بكلبة الطب جامعة الإسكندرية، والتي تم فيها تكريم عدد من رواد العمل المدني بمديريتي الصحة والتمريض وكلية التمريض، وحضرها عميدا كليتي الطب والتمريض بجامعة الإسكندرية ولفيف من قيادات العمل الصحي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية.