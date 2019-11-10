«ممر دينى» يلطف الأجواء بين باكستان والهند

قدم رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، الشكر لنظيره الباكستانى عمران خان، بسبب فتح «ممر دينى» للهنود السيخ والسماح لهم بزيارة المواقع المقدسة لديهم داخل الأراضى الباكستانية، بعمق 4 كيلومترات من الحدود المشتركة بين الدولتين.

الممر الذى فتح ظهر أمس السبت، من المفترض أن يسمح لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة فى الاحتفالات التى تقام بمناسبة الذكرى 550 لولادة مؤسس الديانة السيخية غورو ناناك، وفق ما نقلت سكاى نيوز عربية.

وفيما تشهد الأجواء بين الدولتين الجارتين توترا ملحوظا، قال مودى فى تصريحات تليفزيونية خلال افتتاح الممر من الجانب الهندى «أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه»، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة شكر نادرة بين الخصمين اللدودين.