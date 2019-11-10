الرئيس الموريتاني: مهرجان المدن القديمة يؤكد تمسك بلادنا بالسنة النبوية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الموعد السنوي لمهرجان المدن القديمة الذي يوافق المولد النبوي الشريف يؤكد تمسك موريتانيا بسنة النبي، مشيرا إلى أن مدينة شنقي أصبحت هوية للموريتانيين، وصفة مرادفة للعلم والكرم وجوازا دبلوماسيا رفيع القيمة.

وأعطى الغزواني، إشارة البدء الرسمية اليوم /الأحد/ لمهرجان المدن القديمة وهو أكبر مهرجان موريتاني، مشيرا إلى أن سكان المدينة استطاعوا جعلها منارة للعلم ورمزا لحضارة موريتانيا، موضحا أن المهرجان يهدف لترقية التراث العلمي للمدن القديمة وترقية الكنوز الثقافية، وفق تعبيره.

وأكد أن المهرجان يمثل مناسبة لإحياء التراث الفكري، مضيفا "نحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف وأن لا يتحول المهرجان لاحتفالية، وستعمل الحكومة على الرفع من مستوى المهرجان".