«الشكاوى الحكومية»: الإعلان عن إصدار تطبيق «في خدمتك» قريبا

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن تطبيق «في خدمتك»، لتلقي شكاوي المواطنين عبر الهاتف المحمول، قيد التجربة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن التطبيق يحقق التواصل بين المواطن والحكومة، من خلال تسجيل الشكوى ومتابعتها، وإمكانية الحكومة توجيه بعض التنويهات والرسائل الهامة للمواطنين من خلال هذا التطبيق.

وأشار إلى أن "التطبيق" ييسر على المواطن سهولة التواصل مع الحكومة في جميع الأوقات والإبلاغ عن الشكوى أو الاستفسار أو الإرشاد، حول أي موقف من مواقف الخلل أو القصور الموجود بأي مكان، لتحقيق التعامل الفوري معها.