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الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:16 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 11:16 م

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته في خطاب متلفز اليوم الأحد.

واندلعت احتجاجات في بوليفيا قادتها المعارضة في البلاد اعتراضا على انتخاب موراليس، وسيطرت المعارضة صباح اليوم على مقر التلفزيون في البلاد كما هاجمت منازل تابعة لأسرة موراليس.

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