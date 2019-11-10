الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

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أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته في خطاب متلفز اليوم الأحد.
واندلعت احتجاجات في بوليفيا قادتها المعارضة في البلاد اعتراضا على انتخاب موراليس، وسيطرت المعارضة صباح اليوم على مقر التلفزيون في البلاد كما هاجمت منازل تابعة لأسرة موراليس.