 السيطرة على حريق بمحول كهرباء في الشرقية - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بمحول كهرباء في الشرقية

فاطمة علي:
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:30 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:30 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، على حريق نشب بمحول كهرباء على طريق "الغشام" بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في محول كهرباء بطريق "الغشام" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بسبب قيام أحد المواطنين بإشعال النيران في قمامة بالقرب من المحول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1660 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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