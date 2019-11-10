يوفنتوس يواجه ميلان في «كلاسيكو» الكرة الإيطالية

رونالدو ودي ليخت جاهزان للمباراة.. والروسونيري في مهمة جديدة بقيادة مدربه الجديد بيولي

ينتظر عشاق كرة القدم الإيطالية المواجهة الكبيرة بين ميلانو يوفنتوس، فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى قمة الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى على ملعب آليانز ستاديوم.

ورغم وجود فارق كبير فى عدد النقاط والجاهزية لصالح يوفنتوس صاحب الأرض والجمهور ولكن أرقام المواجهات بينهما تؤكد أنه لا يمكن أن يكون الأمر قد حُسم قبل أن تبدأ المواجهة.

وتعتبر تلك المباراة من أحد أرقى المواجهات فى الكرة الأوروبية والكرة الإيطالية على وجه الخصوص حيث أنها تجمع بين أنجح فريق إيطالى فى تاريخ الكرة الأوروبية وهو ميلان صاحب السبعة ألقاب على صعيد دورى أبطال أوروبا، وما بين يوفنتوس الزعيم المحلى الأكثر نجاحا وثباتا فى المستوى والأعلى تحقيقا للألقاب.

وكان الميلا قد حقق فوزا مهما للغاية على نظيره فريق سبال بهدف دون رد، فى الجولة الماضية من الدورى الإيطالى، فى المباراة الأولى تحت قيادة ستيفانو بيولى المدير الفنى للفريق، بينما حقق فريق يوفنتوس فوزا غاليا على فريق تورينو فى لقاء «الديربى»، بهدف دون رد أيضا، فى الجولة الحادية عشرة من الدورى الإيطالى، بهذه النتجية حافظ فريق يوفنتوس على صدارة جدول الدورى الإيطالى برصيد 29 نقطة.

وسيكون الثنائى كريستيانو رونالدو وماتياس دى ليخت جاهزين للمشاركة فى المباراة، حيث شهدت مباراة لوكوموتيف موسكو بدورى الأبطال الأسبوع الماضى غياب دى ليخت إلى جانب تبديل رونالدو بسبب الإصابات، لكن التقارير عادت وطمأنت جمهور اليوفى على أن الثنائى سيكون جاهزا لخوض مباراة الروسونيرى.

وكان يوفنتوس قد حقق انتصارا غاليا على لوكوموتيف موسكو بهدفين لهدف فى دورى أبطال أوروبا، جعل البيانكونيرى يتصدر جدول ترتيب مجموعته مستغلا خسارة أتليتكو مدريد من باير ليفركوزن.

ولا يعيش ميلان أفضل فتراته حاليا، فرغم تغير المدرب وتولى ستيفانو بيولى مسئولية تدريب كبير ميلان، لكنه حقق انتصارا وحيدا فى أربع مباريات مقابل تعادل وهزيمتين آخرهما الأسبوع الماضى من لاتسيو بهدفين لهدف.