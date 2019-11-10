تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق وولفرهامبتون فوزًا هامًا على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 2- 1، ضمن مباريات الجولة الـ12، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمود حسن تريزيجيه طوال الـ90 دقيقة، فيما ظل المحمدي على مقاعد البدلاء، طوال المباراة.

وافتتح وولفرهامبتون التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ41، عن طريق البرتغالي روبين نيفيز.

وعند الدقيقة 84، عزز وولفرهامبتون تقدمه في النتيجة عن طريق المهاجم المكسيكي رؤول خيمينيز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف أستون فيلا الوحيد، عند الدقيقة الـ92، ليوقع على هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السابع عشر.