العاهل المغربي يعفو عن 300 شخص بمناسبة المولد النبوي

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة المولد النبوي الشريف، عفوا عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملك.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العفو الملكي شمل الموجودين في حالة اعتقال عددهم 10 سجناء، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن.

وأضافت المصادر أن "المستفيدين الموجودين في حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصا، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس أو ما تبقى منها".

وتابعت "وشمل القرار أيضا، العفو من الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، وكذلك العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصا".