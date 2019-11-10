مرشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأفغانية يقاطع إعادة فرز الأصوات

يقاطع مرشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأفغانية إعادة فرز الأصوات، قبل أيام من إعلان النتائج الأولية، وسط مزاعم بشأن تزوير أصوات الناخبين.

وقال عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذي الحالي لأفغانستان اليوم الأحد، إن مراقبيه لن يشاركون في عملية إعادة فرز الأصوات، إذا لم توضح لجنة الانتخابات المستقلة أولا وتفصل حوالي 300 ألف من الأصوات التي من المحتمل أن تكون زائفة.

وفي حديثه أمام جمع من أنصاره، قال عبدالله إنه يتم فحص أكثر من 137 ألف بطاقة اقتراع مشكوك فيها بالفعل وأنه تم التخلص من حوالي 100 ألف قبل أو بعد ساعات التصويت.

وقالت اللجنة إنها بدأت عملية إعادة فرز الأصوات في مختلف أنحاء البلاد أمس السبت. وكانت اللجنة قد ذكرت في السابق أنه تم نقل جميع بطاقات الاقتراع من الأقاليم إلى كابول.

وذكر عبدالله أن فريقه مستعد لإجراء مناقشات في حضور مراقبين ووسائل الإعلام.

ولم تعلق اللجنة بعد على تلك القضية.