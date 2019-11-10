نسبة الإقبال في الانتخابات الإسبانية العامة تبلغ نحو 57%

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنه قبل ساعتين على إغلاق معظم مراكز الاقتراع، شارك حوالي 56.86% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة الإسبانية.

وتقل نسبة الإقبال في الساعة السادسة مساء بمقدار أربع نقاط مئوية تقريبا عما تم تسجيله في الانتخابات العامة الأخيرة في نيسان/ أبريل، حيث كانت 60.74%.

ويحق لأكثر من 37 مليون إسباني التصويت بينهم 2.1 مليون يقيمون في الخارج في حوالي 23 ألف مركز اقتراع حتى الساعة الثامنة مساء في البر الرئيسي وحتى الساعة التاسعة مساء في جرز الكناري. وتم إرسال حوالي 93 ألف رجل شرطة لتوفير الأمن في جميع أنحاء البلاد.