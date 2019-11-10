ميرهان حسين: حلقات «أكدب عليا شوية» حققت أصداء إيجابية

عبرت ميرهان حسين عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في حلقات (أكدب عليا شوية) ضمن مسلسل (نصيبي وقسمتك 3)، مشيرة إلى أن أصداء الحلقات كانت إيجابية للغاية.

وقالت ميرهان - في تصريح اليوم الأحد- إن الحلقات كانت مختلفة بالنسبة لها لما تحمله من اختلاف عن ما سبق وقدمته، كما أن الجمهور أعجبه الانسجام بينها وبين الممثل مراد مكرم في هذه الحلقات.

وأوضحت أن وجود أبطال مختلفين في كل قصة وتوظيفهم بالشكل الصحيح في ظل وجود عدة مخرجين، هي تجربة جديدة على الدراما المصرية وعمل مميز وسعيدة به، مشيرة إلى أن المسلسل يقدم قصصا واقعية وقريبة من المجتمع، لذا فكل قصة كانت تمس جزءا كبيرا من الناس ويتحدثون عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت ميرهان نفسها بمرحلة مهمة الآن في التمثيل، ومن الضروري أن تدرك طبيعة الأدوار التي تقدمها للجمهور، وتحديدا ما تحتاجه في الوقت الحالي، ومن الجيد اختيار شخصيات تحمل تحولات بداخلها.

وأعربت عن سعادتها بحصولها على فرص تمثيلية بمناطق متناقضة لبعضها سواء بمنطقة الشر أو الطيبة وهذا هو المهم، فأدوار الشر هي التي يتعلق بها الجمهور وتصل إليه سريعا، ولكن من الجيد أن تفاجىء الجمهور وتجعله لا يتوقع أي دور تستطيع إتقانه وتطل عليه من خلاله.

وجرت أحداث حلقات (أكدب عليا شوية) في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تقابل أي زوجين في الحياة.

شارك فى بطولة حلقات (أكدب عليا شوية) مؤمن نور، وأمير شاهين، وألفت عمر، والمغربية طاهرة، واللبنانية صبا الرفاعي، وأسما سليمان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.