يحيي الفنان العراقي همام إبراهيم، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 28.

ومن المقرر أن يقدم همام خلال الحفل باقة من أغنيات الزمن الجميل، بالإضافة لعدد من أغنياته الخاصة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.

وطرح همام مؤخرا أغنية بعنوان "دوخة راس"، عبر موقع"يوتيوب"، وهي من ألحان ليث الحربي، كلمات عباس الجبوري، توزيع ومكس وماستر أحمد حداد.

يشار إلى أن الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية انطلقت الجمعة قبل الماضية، وتضمنت تكريم 12 شخصية فنية أثرت ساحات الإبداع، أبرزهم الفنان محمد منير، الذي أحيا حفل الافتتاح، بالإضافة للشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل اسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان، وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلًا غنائيًا وموسيقى يحييها 92 فنانًا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.