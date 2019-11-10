ضخ 100 مليون دولار لتدريب عمال السكك الحديدية في سنغافورة

قررت الحكومة في سنغافورة ضخ 100 مليون دولار سنغافوري؛ لتطوير تدريب عمال السكك الحديدية؛ لتخفيف العبء على شركات تشغيل السكك الحديدية، حيث تسعى الصناعة جاهدة لتلبية احتياجات النقل في القرن الحالي.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة على الإنترنت اليوم الأحد أن حزمة تطوير القوى العاملة في قطاع السكة الحديد، - التي أعلن عنها وزير النقل خاو بون وان خلال تجمع لعمال النقل - ستصبح المصدر الرئيسي لتمويل التدريب بالنسبة لعمال السكك الحديدية خلال السنوات الخمسة القادمة.

وقال خاو، في كلمته، "مشغلو السكك الحديدية ليسوا في وضع جيد حاليا، وحتى لا يتم كبح هذه الاستثمارات، ستشارك الحكومة من خلال هيئة النقل البري في هذا الاستثمار".. مضيفا "وبهذه الطريقة، سيكون لدى العامل الأدوات اللازمة للقيام بما هو ضروري؛ لرفع إنتاجيتهم والقيام بعملهم بشكل أفضل، خلاصة القول هي أننا نريد تحسين مستويات الخدمة للركاب".