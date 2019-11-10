تريزيجيه يواصل التوهج ويوقع على هدفه الثاني بالبريميرليج

وقع محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، على هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما سجل بمباراة ولفرهامبتون التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بخسارة أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني تسجيل تريزيجيه لهدف أستون فيلا الوحيد بالمباراة.

يذكر أن تريزيجيه كان قد سجل بمباراة أستون فيلا الماضية أمام ليفربول والتي انتهت بخسارة فيلا (2-1).

وبعد خسارة فيلا أمام ولفرهامبتون، تجمد رصيد رفاق تريزيجيه عند النقطة 11 في المركز السابع عشر.