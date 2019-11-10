 القبض على طبيب بشري وصيدلانية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بأسوان - بوابة الشروق
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القبض على طبيب بشري وصيدلانية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بأسوان

حمادة بعزق
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:17 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 2:17 م

داهم مكتب مكافحة المخدرات بأسوان بالتنسيق مع قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو، اليوم الأحد، أحد صيدليات مدينة كوم أمبو لقيامها بالاتجار في الأقراص المخدرة المحظورة.

ووصلت معلومات إلى الرائد محمود عبد الحميد رييس، مكتب مكافحة المخدرات بأسون، تفيد بقيام أحد الصيدليات المعروف بالإتجار في الأقراص المخدرة المحظورة.

وداهمت قوة من ضباط مكتب مكافحة المخدرات ومباحث مركز كوم أمبو الصيدلية، وبالتفتيش تم العثور على كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المحظورة، وتم إعداد تقرير شامل بها وأرفقها بالمحضر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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