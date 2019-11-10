اشتباكات قوية بين لاعبي الإسماعيلي والأهلي بدوري الجمهورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشبت اشتباكات قوية بين لاعبي الإسماعيلي أمام الأهلي مواليد 1999، عقب نهاية المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الدروايش ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الجمهورية.

وشهدت المباراة عقب نهايتها أحداث شغب بين لاعبي الفريقين أسفرت عن عدة إصابات بالغة لعدد من لاعبي الأهلي وتدخل الأمن لفض الاشبتاك.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما حيث سجل هدفي الإسماعيلي حازم مرسي، فيما أحرز هدفي الأهلي كل من محمد شكري وصالح نصر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الإسماعيلي للنقطة الـ 22 في المركز الثالث كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الـ27 في المركز الأول.