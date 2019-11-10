في ليلة محمدية احتفلت المدن الجامعية بجامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة بذكري المولد النبوي الشريف، وذلك بتنظيمها ندوة ثقافية دينية شعرية حاضرها وأدارها كل من الدكتور أحمد الليثي أستاذ الأدب، والدكتور محمود بهجت أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، وذلك سعيًا في طريق العودة الجادة والصادقة للتأسي والاقتداء برسول الله، كقائد عظيم أرسله الله رحمة للعالمين وكأعظم رمز عرفته البشرية هاديًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا بوعي وحكمة وبصيرة.

وأنشد عدد من طلاب المدن قصائد المدح والابتهالات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدارها وناقشها الدكتور "الليثي"، بينما تحدث "بهجت" عن أخلاق النبي وسنته النبوية العطرة، وكيفية الإحياء الحقيقي لذكرى المولد النبوي بالحفاظ على اتباع السنن النبوية ونشر سماحة الأديان ودحر الفكر المتطرف، وبناء مجتمع إنساني راق يؤمن بحق التنوع والاختلاف، وحب الوطن الذي يعد من أهم ما أوصى به رسول الله.

قام بالتنظيم والإشراف على الحفل الدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة بالمدن الجامعية، ومحمد طه مدير عاية الطلاب بالمدن، ونعمات حسني مدير إدارة الطالبات داخل الحرم.