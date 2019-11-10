«الغرف العربية»: انطلاق مؤتمر أصحاب الـعمال والمستثمرين العرب بالبحرين

أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، ستنطلق اليوم الاثنين، تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة- بناء المستقبل- الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، تحت تنظيم اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين.

وأكد في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وسيستمر لمدة 3 أيام.

وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضور السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف المصرية، وكرم كردي، ممثل عن غرفة تجارة الإسكندرية ووفد مصري من 18 شخصية اقتصادية ورجال أعمال، بالإضافة إلى عدد من شخصيات اقتصادية عربية ودولية بارزة.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه سيتم بحث الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، وتسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص، والتأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة لتبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية.

وأوضح أنه سيتم اختيار الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى لجائزة "رالي العرب لريادة الأعمال" التي أطلقها اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومكتب اليونيدو لتكنولوجيا الاستثمار والترويج في البحرين، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، على هامش المؤتمر.

وتهدف مسابقة "رالي" إلى تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي، وفتح مساحة واسعة لمشاركة جميع الشباب بالدول العربية وربطهم باحتياجات سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل تمهيداً للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، ويشارك فيها 750 فريقا من شباب 19 دولة عربية منهم 389 فريقا مصريا من شباب الجامعات والخريجين.